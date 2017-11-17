Исламисты отбили у сирийских военных российское оружие

Боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» напали на базу сирийской армии в одной из зон деэскалации. Об этом сообщает тelegram-канал Dicrectorate 4, отслеживающий деятельность террористов.

Добычей боевиков стали несколько реактивных огнеметов «Шмель», патроны к крупнокалиберным пулеметам и автоматы Калашникова. Все это оружие было поставлено Россией в Сирию в рамках поддержки борьбы с терроризмом.

Посол РФ в Сирии Александр Кинщак сообщал, что часть поставок вооружения осуществляется безвозмездно или на льготных условиях.

Ранее СМИ извещали о захвате экстремистами танков Т-90.