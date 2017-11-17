Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей талантливой молодежи

Российский лидер Владимир Путин заявил, что каждый год из федерального бюджета будет выделяться 1 млрд рублей на поддержку талантливых молодых людей — «чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги», передает ТАСС.

Речь идет о гранте, часть которого, по словам президента РФ, пойдет на сам поиск талантливой молодежи в России.

«Мы формируем целую систему, направленную на поиск и раскрытие молодых талантов, на их поддержку на первых, порой, самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое внимание», — пояснил Путин.

Напомним, в ходе недавно проведенного «ВКонтакте» социологического опроса молодые пользователи назвали Путина одним из примеров для подражания, наряду с Иисусом Христом и главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском.