Новейший российский самолет-разведчик совершил испытательный полет

Созданный на базе Ил-76 самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил сегодня свой первый полноценный полет, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Вега», относящегося к «Ростеху».

В полете были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность его систем и аппаратуры радиотехнического комплекса.

А-100 был построен на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А — специальной модификации Ил-76.

«Авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели», — отметили в «Веге».

А-100 должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Его серийные поставки в войска должны начаться в 2020 году.