Гигантский гибрид дирижабля и самолета разбился в Англии

В английском графстве Бедфордшир потерпел крушение самый большой гибрид самолета и дирижабля в мире, Airlander 10. Об этом сообщает BBC.

Воздушное судно, пришвартованное к мачте, зацепилось за деревья. Когда из проткнутой оболочки дирижабля высвободился гелий, аппарат упал на поле, развалившись надвое.

На борту судна в момент аварии никого не было. На земле незначительно пострадала женщина из обслуживающего персонала — она получила порезы и ссадины.

Накануне аппарат успешно прошел летные испытания.

Крушение Airlander 10 уже происходило в прошлом году.

Изначально гибрид создавался для военных США, однако тот проект свернули из-за нехватки средств.