Математика Богатова могут перевести из подозреваемых в свидетели

Преподаватель математики в одном из столичных вузов Дмитрий Богатов может стать свидетелем по делу, по которому сейчас проходит подозреваемым. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Богатова обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Он находится под домашним арестом.

Ему вменяют в вину публикацию записей на одном из интернет-пабликов с помощью анонимной сети Tor. Сам Богатов утверждает, что его IP-адрес попал к правоохранителям, потому что сеть Tor случайно подобрала его для того, кто на самом деле призывал к акциям протеста.

Как сообщает «Роскомсвобода», недавно стало известно, что Богатов успешно прошел тест на детекторе лжи.

«Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными на полиграфе», — заявил источник ТАСС.