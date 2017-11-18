18 ноября 2017, 21:09
Пирожное с последней свадьбы Трампа продали за 2 тысячи долларов
На аукционе в Лос-Анджелесе продали пирожное, которое подавали гостям на свадьбе нынешнего президента США Дональда Трампа и фотомодели Меланьи Кнавс. Как сообщает телеканал Fox, пирожное, пролежавшее нетронутым с 2005 года, было продано за 2240 долларов.
Торги провел аукционный дом Julien's Auctions.
Начальная цена на шоколадное пирожное, покрытое белой глазурью с розочкой, составляла 250 долларов.
Кто стал новым владельцем десерта, не уточняется.
Женитьба на Меланье стала третьим и на сегодня последним браком Трампа.
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