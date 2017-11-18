Пирожное с последней свадьбы Трампа продали за 2 тысячи долларов

На аукционе в Лос-Анджелесе продали пирожное, которое подавали гостям на свадьбе нынешнего президента США Дональда Трампа и фотомодели Меланьи Кнавс. Как сообщает телеканал Fox, пирожное, пролежавшее нетронутым с 2005 года, было продано за 2240 долларов.

Торги провел аукционный дом Julien's Auctions.

Начальная цена на шоколадное пирожное, покрытое белой глазурью с розочкой, составляла 250 долларов.

Кто стал новым владельцем десерта, не уточняется.

Женитьба на Меланье стала третьим и на сегодня последним браком Трампа.