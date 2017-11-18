Итальянский хирург отказался пересаживать голову россиянину

Итальянский хирург Серджио Канаверо заморозил подготовку к операции по пересадке головы российского программиста Валерия Спиридонова. Об этом Спиридонов заявил «Звезде».

«Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать, пока у него есть договоренности с китайской стороной, пока его обеспечивают лабораторией и так далее», — сообщил программист, страдающий от спинальной мышечной атрофии.

Накануне стало известно, что Канаверо впервые пересадил голову погибшего человека на тело другого мертвого реципиента. Операция проводилась в Китае.