Участники реновации получат жилье на месте Черкизовского рынка

На месте бывшего Черкизовского рынка на востоке Москвы построят жилой квартал для жителей расселяемых пятиэтажек. Об этом заявил заммэра столицы Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

«Принято решение о строительстве жилья по программе реновации на месте бывшего Черкизовского рынка. Нам передали федеральный участок земли за этой площадке, в скором времени мы приступим к проектированию жилья», — отметил чиновник.

Он добавил, что в новый квартал планируется переселить жителей, которые сейчас проживают в том же районе Измайлово.

Первые жилые дома в мэрии рассчитывают построить на месте бывшего рынка в конце 2019 — начале 2020 года.