ЦСКА обыграл хабаровский СКА в матче футбольной премьер-лиги
Футболисты московского ЦСКА на выездном матче в Хабаровске обыграли местную команду СКА со счетом 4:2. Об этом сообщает Российская футбольная премьер-лига.
Игра проходила в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу на хабаровском стадионе имени Ленина.
Футболист СКА-Хабаровск Денис Дедечко открыл счет на 6-й минуте матча. На 12-й минуте Алан Дзагоев из ЦСКА забил ответный гол.
Затем был гол в ворота СКА от Понтуса Вернблума (74-я минута). На 82-й минуте Мирослав Маркович из СКА уравнял счет.
До финального свистка в ворота хозяев прилетели еще два мяча: на 83-й минуте вновь отличился Понтус Вернблум, а в самом конце встречи — Витиньо.
Болельщики на матче #НашФутбол #РФПЛ. 17-й тур. #СКАЦСКА 2:4#Instagram (maximqo, ivanpronin0611, akinshin_s, normaikina_s) pic.twitter.com/4nigxTUTGX— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 ноября 2017 г.