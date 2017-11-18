ЦСКА обыграл хабаровский СКА в матче футбольной премьер-лиги

Футболисты московского ЦСКА на выездном матче в Хабаровске обыграли местную команду СКА со счетом 4:2. Об этом сообщает Российская футбольная премьер-лига.

Игра проходила в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу на хабаровском стадионе имени Ленина.

Футболист СКА-Хабаровск Денис Дедечко открыл счет на 6-й минуте матча. На 12-й минуте Алан Дзагоев из ЦСКА забил ответный гол.

Затем был гол в ворота СКА от Понтуса Вернблума (74-я минута). На 82-й минуте Мирослав Маркович из СКА уравнял счет.

До финального свистка в ворота хозяев прилетели еще два мяча: на 83-й минуте вновь отличился Понтус Вернблум, а в самом конце встречи — Витиньо.