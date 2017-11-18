СК возбудил дело из-за нападения собак на ребенка в Якутии

Управление Следственного комитета России по Якутии возбудило уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Потерпевшая по делу — восьмилетняя жительница села Намцы, которую по дороге из школы домой покусали собаки.

Накануне вечером девочка возвращалась домой с учебы. На улице Комосомольской на нее напали собаки, принадлежащие местным жителям.

В результате школьница получила раны лица, рук и головы. Травмированная девочка смогла добраться до дома, где во дворе ее нашел старший брат.

Сейчас школьница находится в ожоговом отделении больницы Якутска. Ее состояние медики оценивают как тяжелое — после нападения животных девочка долго находилась на морозе, получив обморожение.