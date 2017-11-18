Эрдоган не принял извинения за инцидент на учениях НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган не считает достаточными прозвучавшие извинения со стороны НАТО за инцидент на учениях альянса, передает Reuters.

Ранее военнослужащий норвежской армии во время учений НАТО на своей родине разместил фото Эрдогана и основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка на стенд с условными противниками военного альянса.

Узнав об этом, турецкий Генштаб по согласованию с Эрдоганом отозвал 40 турецких солдат с учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг извинился перед главой Турецкой республики за инцидент. Норвежский военный был уволен со службы.

Однако, как заявил сегодня Эрдоган, «извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой».