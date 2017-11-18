Число задержанных по делу о стрельбе в «Москва-Сити» возросло до четырех

По делу о перестрелке в ресторане делового комплекса «Москва-Сити» задержаны четверо подозреваемых. Об этом сообщает столичный главк СКР.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован», — говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемые будут доставлены допрошены.

Главк СК ведет дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Перестрелка в одном из ресторанов «Москва-Сити» произошла накануне вечером. В результате шесть человек получили ранения, четверо из них были доставлены в больницу.

Стрельба, по версии СК, произошла в ходе конфликта посетителей ресторана с «сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны».

Ранее сообщалось, что задержан один подозреваемый.