Владелец иркутского ТЦ получил пять суток ареста за акцию Навального
Владелец иркутского торгового центра «Москва» Дмитрий Толмачев получил пять суток административного ареста за организацию на своей территории встречи с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат бизнесмена Вячеслав Иванец.
По словам защитника, районный суд признал Толмачева виновным по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».
Накануне тот же Свердловский райсуд Иркутска приговорил к семи суткам административного ареста координатора местного штаба Навального Сергея Беспалова за организацию этой встречи.
Встреча Навального со сторонниками прошла в Иркутске 4 ноября.
Администрация города заявила, что встреча является несанкционированным митингом.