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18 ноября 2017, 15:17
акции протеста Алексей Навальный Иркутская область

Владелец иркутского ТЦ получил пять суток ареста за акцию Навального

Встреча Алексея Навального со сторонниками в Иркутске
Встреча Алексея Навального со сторонниками в Иркутске
фото: Евгений Фельдман, navalny.com

Владелец иркутского торгового центра «Москва» Дмитрий Толмачев получил пять суток административного ареста за организацию на своей территории встречи с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат бизнесмена Вячеслав Иванец.

По словам защитника, районный суд признал Толмачева виновным по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Накануне тот же Свердловский райсуд Иркутска приговорил к семи суткам административного ареста координатора местного штаба Навального Сергея Беспалова за организацию этой встречи.

Встреча Навального со сторонниками прошла в Иркутске 4 ноября.

Администрация города заявила, что встреча является несанкционированным митингом.

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