На Украине задержан фигурант дела об убийстве Пола Хлебникова

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Киеве гражданина России, объявленного в розыск по линии Интерпола за причастность к убийству журналиста Пола Хлебникова.

Задержанный, по данным СБУ, — уроженец Чечни, который, по данным Интерпола, участвовал в совершении ряда заказных убийств, в том числе и убийства главного редактора российского издания Forbes — американца Пола Хлебникова, застреленного в Москве в 2004 году.

Также фигуранта подозревают в причастности к убийству бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина в том же году.

По данным СБУ, уехав из России, задержанный присоединился к преступной группировке, которая вымогала деньги у небольших предпринимателей на Украине.

Имя задержанного не называется.

По делу об убийстве Хлебникова, как напоминает «Интерфакс», проходили двое чеченцев — Муса Вахаев и Казбек Дукузов. Они были оправданы присяжными отпущены на свободу, однако позднее Верховный суд России отменил оправдательный приговор.

Как сообщает СБУ, вместе с подозреваемым в убийстве журналиста был задержан еще один уроженец Чечни, объявленный в международный розыск Францией за серию краж машин.