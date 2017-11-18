Глава «дочки» «Газпром нефти» задержан при получении взятки

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 17 ноября генеральный директор дочернего предприятия «Газпром нефти», депутат регионального парламента получил взятку в размере более 1 млн рублей, сообщает Следственный комитет.

Как рассказали в компании РБК, задержан генеральный директор компании «Газпром нефть — Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

По данным следствия, Крюков получил деньги через посредника «за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия».

Источники издания Znak.com сообщили, что посредником выступал замглавы северо-уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров.

По словам источников, оперативники изъяли у Крюкова 1,2 млн рублей а в доме Порфирова обнаружили еще 18 млн рублей. Все изъятые средства были помечены спецраствором.

18 ноября политсовет регионального отделения «Единой России» рассмотрит вопрос о приостановке членства Крюкова в партии.

Крюков и Порфиров задержаны.