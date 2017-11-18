Сотни горняков шахты «Мир» попали под сокращение

Из 1067 сотрудников остановленного алмазного рудника «Мир» в Якутии 455 горняков в настоящее время остаются без работы. Эту информацию РБК подтвердили в компании «Алроса», которой принадлежит рудник.

10 ноября Ростехнадзор запретил эксплуатацию рудника «Мир». Причиной затопления одной из шахт 4 августа, по данным ведомства, стали ошибки в проектировании. Авария привела к гибели восьми горняков.

Сокращенным рабочим компания предложила 330 вакансий.

По словам одного из горняков, «работу предлагают, но она и близко не сравнится с былой: зарплаты не хватит даже на ипотеку».

По словам другого собеседника издания, «сокращать будут тех, кто не захотел перевестись на предложенную работу».

Как заявили в «Алросе», 109 шахтеров были переведены на подземные работы на руднике «Интернациональный», который находится поблизости.

Еще 70 шахтеров переехали на подземные работы в поселки Айхал и Удачный в более шести часах езды от Мирного.

40 горняков получили работу в цехах Мирнинского ГОКа. Там же компания планирует трудоустроить еще около 90 человек.