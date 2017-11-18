18 ноября 2017, 19:33
Фотомодель из Индии победила в конкурсе «Мисс мира — 2017»
Индийская конкурсантка Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс мира — 2017», сообщается на странице соревнований в Facebook.
Корону победительнице вручила мисс мира прошлого года, представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.
Чхиллар уже поблагодарила всех, кто ее поддерживала и посвятила победу Индии.
Россию представляла фотомодель Полина Попова из Екатеринбурга. Она вошла в десятку претенденток на победу.
Конкурс проходил в Китае, в нем участвовали 118 девушек.
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