Фотомодель из Индии победила в конкурсе «Мисс мира — 2017»

Индийская конкурсантка Мануши Чхиллар стала победительницей конкурса «Мисс мира — 2017», сообщается на странице соревнований в Facebook.

Корону победительнице вручила мисс мира прошлого года, представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.

Чхиллар уже поблагодарила всех, кто ее поддерживала и посвятила победу Индии.

Россию представляла фотомодель Полина Попова из Екатеринбурга. Она вошла в десятку претенденток на победу.

Конкурс проходил в Китае, в нем участвовали 118 девушек.