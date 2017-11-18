В столице Зимбабве прошел многотысячный митинг за отставку Мугабе

В столице Зимбабве Хараре прошел многотысячный митинг за отставку президента страны Роберта Мугабе. Митинг был согласован военными, посадившими Мугабе под домашний арест 15 ноября. Мероприятие транслирует национальный телеканал ZBC.

Армия и правящая партия ЗАНУ-ПФ добиваются отставки Мугабе. В среду 15 ноября помимо ограничения передвижения лидера страны были арестованы некоторые министры.

Фактический военный переворот спровоцировала отставка вице-президента, которого прочили в преемники Мугабе. Предполагается, что президент уволил своего соратника, чтобы передать власть своей жене Грейс.

Между тем, сегодня агентство Reuters смогло пообщеться с племянником Мугабе Патриком Зувао. По его словам, президент не собирается уходить в отставку и, как и его супруга, готовы «умереть за то, что правильно».

Зувао отметил, что 93-летний Мугабе чувствует себя хорошо.