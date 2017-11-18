Путин открыл памятник Александру III в Сочи

Президент Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру III в Крыму. Как сообщает пресс-служба главы государства, монумент установлен в парке Ливадийского дворца.

Памятник был подарен музею Союзом художников России, его автор — глава Союза художников Андрей Ковальчук.

В парке Ливадийского дворца император любил отдыхать с семьей.

Путин, открывая памятник, отметил, что Александр III «отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».