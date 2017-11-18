Срыв концерта Райкина в Одессе попал на видео

В сети появились видеозаписи, на которых запечатлен срыв концерта Константина Райкина в Одессе.

На одной из записей видно, что вначале группа бритоголовой молодежи перекрыла вход в зал, где должен был выступать Райкин, затем на место прибыла полиция.

Моноспектакль Райкина должен был состояться в одесском театре имени Василько вечером 17 ноября.

Как сообщает УНИАН, с началом постановки в зал вошли около 20 представителей местных патриотических организаций, которые начали громко протестовать против выступления Райкина, говоря, что он «поддержал аннексию Крыма».

Когда активисты направились к сцене, актер ее покинул.

Как сообщает «МК», спектакль сорвали активисты запрещенного в России «Правого сектора».