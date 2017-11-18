18 ноября 2017, 12:49
Срыв концерта Райкина в Одессе попал на видео
В сети появились видеозаписи, на которых запечатлен срыв концерта Константина Райкина в Одессе.
На одной из записей видно, что вначале группа бритоголовой молодежи перекрыла вход в зал, где должен был выступать Райкин, затем на место прибыла полиция.
Моноспектакль Райкина должен был состояться в одесском театре имени Василько вечером 17 ноября.
Как сообщает УНИАН, с началом постановки в зал вошли около 20 представителей местных патриотических организаций, которые начали громко протестовать против выступления Райкина, говоря, что он «поддержал аннексию Крыма».
Когда активисты направились к сцене, актер ее покинул.
Как сообщает «МК», спектакль сорвали активисты запрещенного в России «Правого сектора».
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