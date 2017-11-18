В полиции Одессы назвали срыв спектакля Райкина хулиганством

Срыв моноспектакля российского актера Константина Райкина в Одессе может оцениваться как хулиганство, совершенное группой лиц. По факту происшествия проводится досудебное расследование, сообщила «112 Украина» замглавы пресс-службы полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Инцидент произошел накануне вечером. Группа молодых людей сорвала спектакль, выкрикивая «Крым — это Украина».

Райкин ранее поддержал присоединение полуострова к России.

«На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало», — отметила Гордиевская.