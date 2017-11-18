Кубанские гаишники прошли крестным ходом против ДТП

На 140-м километре автодороги Темрюк — Краснодар сотрудники ГИБДД провели крестный ход, сообщает Kubantv.ru со ссылкой на пресс-службу полиции.

На участке, где прошло мероприятие, происходит большое количество аварий.

На сайте Кубанской митрополии говорится, что «крестным ходом под звон колоколов передвижной звонницы прошли начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники управления Госавтоинспекции Краснодарского края, прихожане храмов, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности».

Кроме этого во всех храмах Екатеринодарской епархии прошли заупокойные богослужения по всем погибшим в ДТП.