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18 ноября 2017, 11:08
Мемория

Мемория. Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
Фото Г. Ровенского

18 ноября 1927 года родился кинорежиссер Эльдар Рязанов.

 

Личное дело

Эльдар Александрович Рязанов (1927-2015) родился  в Самаре в семье работников советского торгпредства Александра Семеновича Рязанова и Софьи Михайловны Рязановой. Родители назвали сына Эльдаром (в переводе с персидского – «владеющий страной»), в память о своей службе в торгпредстве СССР в Тегеране.

Вскоре семья Рязановых перебралась в Москву. Родители разошлись, когда маленьком Эльдару было всего три года. До семи лет мать растила его одна, потом снова вышла замуж – за вдовца с ребенком инженера Льва Коппа, который воспитывал Эльдара как родного сына.

Мальчик с детства много читал, даже хотел стать писателем, мечтал о путешествиях и после окончания десятого класса отправил письмо-заявление в Одесское мореходное училище. Но уже шла война, и ответа так и не пришло.

Рязанов поступил на режиссерский факультет во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) в мастерскую Г. М. Козинцева. Окончил ВГИК в 1950 году. Его дипломной работой стала документальная лента «Они учатся в Москве», снятая совместно с однокурсницей З. П. Фоминой. После получения диплома пять лет проработал на Центральной студии документальных фильмов, изъездив всю страну: от Камчатки до Кубани.

Снимал сюжеты для киножурналов «Пионерия», «Советский спорт», «Новости дня», снял несколько киноочерков - «Дорога имени Октября» (с Л. Дербышевой, 1951), «На первенство мира по шахматам» (1951), «Твои книжки» (с З. П. Фоминой), «Недалеко от Краснодара» (оба 1953), «Остров Сахалин» (с В. В. Катаняном, 1954).

В 1955 году Рязанов пришел на киностудию «Мосфильм», где вместе с Сергеем Гуровым поставил первый советский широкоэкранный фильм-ревю «Весенние голоса», в котором имелись и игровые эпизоды. А через год руководивший тогда «Мосфильмом» Иван Пырьев уговорил молодого режиссера попробовать снять музыкальную кинокомедию.

Вышедший на экраны в 1956 году фильм Рязанова «Карнавальная ночь» имел ошеломительный успех. Сыгравшие в нем  молодые актеры Людмила Гурченко и Юрий Белов мгновенно стали кинозвездами.

За следующие несколько лет Рязанов поставил лирическую комедию «Девушка без адреса» (1957), героическую комедию «Гусарская баллада» (1962) и бытовую комедию «Дайте жалобную книгу» (1964)

А в 1961 году сделал две сатирические ленты: новеллу «Как создавался Робинзон» по одноименному рассказу И. Ильфа и Е. Петрова и «Человек ниоткуда» (в прокате почти не шел из-за цензурного запрета). В «Человеке ниоткуда» состоялся актерский кинодебют Сергея Юрского и Анатолия Папанова.

В 1966 выходит один из самых знаменитых фильмов Рязанова, главная «интеллектуальная комедия» 60-х годов «Берегись автомобиля», основанная на городском анекдоте про благородного угонщика машин.

Далее были сняты трагикомедии  «Зигзаг удачи» (1968) и «Старики-разбойники» (1971). В 1973 году в прокат вышел советско-итальянский комедийно-приключенческий кинофильм в жанре буффонады «Невероятные приключения итальянцев в России», снятый Рязановым совместно с итальянским режиссером Франко Проспери.

В марте 1974 года Рязанову было присвоено звание Народного артиста РСФСР.

«Главный новогодний телефильм Советского Союза» - комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на телеэкраны 1 января 1976 года в 17:45 по первой программе Центрального телевидения. За эту картину в 1977 году Рязанов получил Государственную премию СССР и был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Дальше последовали знаменитые «Служебный роман» (1977), сатирическая трагикомедия «Гараж» (1979), телефильм «О бедном гусаре замолвите слово» (1980),  мелодрама «Вокзал для двоих» (1982).

В 1984 году Рязанов снимает кинофильм «Жестокий романс» по мотивам пьесы А.Островского «Бесприданница». Фильм был признан «лучшим фильмом года» по версии журнала «Советский экран», получил несколько наград. Прозвучавшие в нем песни и романсы мгновенно стали популярными - саундтрек фильма сразу же после показа был выпущен на пластинке и аудиокассетах. При этом критики писали разгромные рецензии, обвиняя режиссера в отходе от авторской трактовки пьесы и неправильной расстановке акцентов.

С 1979 по 1985 годы Рязанов был ведущим телепередачи «Кинопанорама».  

С началом Перестройки на экраны выходят картины Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987) и «Дорогая Елена Сергеевна» (1988) - первый фильм режиссера на молодежную тему и первый фильм, снятый в жанре социальной психологической драмы.

В «лихие 90-е» Рязанов снял всего три  кинокартины – «Старые клячи» (1991), «Предсказание» (1993) и «Привет, дуралеи!» (1996).

Зато на стыке веков – в 2000 году – вышли сразу два фильма Рязанова: «Небеса обетованные» и «Тихие омуты».

В 2002 году Рязанов стал президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника».

В 2003 он снимает комедию «Ключ от спальни», в 2007 - фильм-сказку «Андерсен. Жизнь без любви».

В 2010 году Рязанов стал одним из основателей общественной организации российских кинематографистов «КиноСоюз».

В последние годы жизни режиссер много болел. В 2010 и 2011 годах перенес операции на сердце и с тех пор не раз госпитализировался. В конце 2014 года врачи диагностировали у Рязанова острое нарушение мозгового кровообращения, а в августе 2015-го он перенес инфаркт.

Эльдар Рязанов скончался от острой сердечной недостаточности вскоре после своего 88 дня рождения - в ночь с 29 на 30 ноября 2015 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

 

Чем знаменит

 
"Невероятные приключения итальянцев в России"
mosfilm.ru

Кинорежиссер, сценарист и актер, поэт и драматург, продюсер, телеведущий - все это Эльдар Рязанов. Он был одним из самых знаменитых и плодовитых режиссеров советского кино, в каком-то смысле – символом эпохи.  После выхода на телеэкраны 1 января 1976 года картины «Ирония судьбы» на первой программе Центрального телевидения вот уже сорок лет «каждый год 31 декабря» ее показывают на первом канале.

Двадцать лет назад, в 1997 году, в статье, посвященной 70-летнему юбилею режиссера, кинокритик и киновед Андрей Плахов писал: «Летописцы и аналитики внимательно следят за новогодними телепрограммами и уверяют, что отсутствие в них словосочетания "С легким паром!" возвестит точнее других свидетельств о конце великой и прекрасной советской эпохи. И возможно, этот конец не за горами».

 

О чем надо знать

Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, но также писателем и поэтом. В 70-е - 80-е годы прошлого века вышло несколько его книг, в том числе сборник стихотворений «Ностальгия». Некоторые стихи звучат в его кинофильмах. В частности, песня из фильма «Служебный роман» «У природы нет плохой погоды» была написана самим режиссером.

Вышедший в 1993 году фильм «Предсказание» был снят Рязановым  по своей одноименной повести, написанной в 1990 и впервые опубликованной в 1991 году.

 

Прямая речь

О том, когда было лучшее время для творчества – во времена СССР или в новой России:  «Хорошего времени не было никогда. Потому что раньше были идеологические препоны, коммунистические догмы, с которыми мы должны были считаться, а сейчас финансовые "рогатки", которые иногда преодолеть труднее, чем идеологические. Мы, в советское время, приспосабливались, обманывали, хитрили, у нас были всякие свои приспособления. Хотя это было очень противно, потому что фильмы нам уродовали, сценарии заставляли переделывать, что-то вырезать. А сейчас то, что делать, нам диктует малообразованная часть нашего населения. Слово "быдло" не хочется употреблять, но это люди, которые находятся на грани дебилизма».

О своих любимых картинах:  «Я сопереживаю тем фильмам, которые я сам считаю хорошими, но у которых не было такой шикарной прокатной судьбы, как у "Иронии судьбы", "Служебного романа" или "Жестокого романса". Есть у меня какая-то боль по этому поводу.  

Эти фильмы мало кто знает, это "Человек ниоткуда" - дебют Сергея Юрского и Анатолия Папанова. Фильм о снежном человеке, который пришел в Москву. Этот фильм попал под "сусловский трамвай". Он сказал, что это за человек "ни оттуда"... Фильм не выпустили, он 28 лет пролежал на полке, т.е. в тюрьме... Хорошо, что там не автор был, а фильм все-таки. Фильм "Предсказание", который я снял 93 году, когда была черная дыра, все фильмы уходили в никуда, кинотеатры закрылись, в них устраивались караоке, вселялись банки, там продавали мебель, автомобили, все что угодно, только не кино. Этот фильм никто не увидел. И "Дорогая Елена Сергеевна" - острый фильм о молодежи, я его снял в 88 году. Он тоже попал в какое-то межпрокатное существование, его тоже никто не видел.  

Эти три картины, которыми я горжусь и считаю, что они одни из моих лучших картин, большинство зрителей не видели и даже не подозревают о том, что я их сделал».

Журналист Наталья Барабаш об Эльдаре Рязанове: «В поздние советские времена было три света в нашем киношном окошке. Рязанов, Данелия и Гайдай. Я не знаю, что делала бы советская власть, если бы они не появились. Именно эти трое заряжали весь занимавший тогда огромные территории советский народ светлой энергией радости, настоящим, а не картонным оптимизмом, смеховой прививкой от властной тупости. Они были психотерапевты всея Руси».

 

8 фактов об Эльдаре Рязанове

  • Эльдар Рязанов родился в Самаре, поскольку там жили его бабушка и тети по материнской линии - перед родами его мама решила перебраться поближе к родственникам.
  • Своего родного отца Эльдар Рязанов не видел много лет: в 1938 году его арестовали и осудили на пять лет исправительно-трудовых лагерей. После неудачного побега он получил дополнительный срок и в общей сложности отсидел 17 лет. Лишь в начале 60-х годов, когда Рязанов был уже известным кинорежиссером, отец нашел сына. «Но близкого контакта не получилось: пришел совершенно чужой, сломанный жизнью человек», — вспоминал впоследствии режиссер.
  • Помимо кинофильмов, Рязановым было создано более 200 авторских телевизионных программ. Наиболее популярными стали телевизионные циклы «Восемь девок, один я», «Белоснежка и семь гномов», «Разговоры на свежем воздухе», цикл передач о выдающихся людях «Поговорим о странностях любви», «Парижские тайны Эльдара Рязанова».
  • Практически во всех своих фильмах Эльдар Рязанов обязательно появлялся в кадре в эпизодических ролях - своеобразная «подпись» создателя картины. В фильме «Берегись автомобиля» сыграл пассажира троллейбуса Любы, в «Иронии судьбы» - пассажира в самолете, на плече которого спал Женя Лукашин, в «Гараже» - проспавшего весь фильм начальника отдела насекомых и т.д.
  • В 2007 году вышли сразу два сиквела культовых картин режиссера – «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» и «Ирония судьбы. Продолжение», (режиссер Тимур Бекмамбетов). Во второй «Иронии судьбы», как и в первой, Рязанов сыграл эпизодическую роль пассажира самолета.
  • Был членом жюри на финальной игре Высшей лиги КВН 1987 года.
  • Рязанов был трижды женат. Его первой супругой была Зоя Фомина, режиссер документальных фильмов. Вместе они прожили почти четверть века. В этом браке у Рязанова родилась дочь Ольга. Вторая жена Рязанова — редактор на Мосфильме Нина Скуйбина, умерла от рака. Совместных детей у пары не было. После смерти Нины режиссер женился в третий раз — на киноредакторе Эмме Абайдуллиной, которая и ухаживала за ним в последние годы жизни.
  • В 2012 году к 85-летнему юбилею режиссера в Самаре был установлен памятник Юрию Деточкину — герою Рязановского фильма «Берегись автомобиля». Тогда же режиссеру присвоили звание «Почетный гражданин Самары». 27 октября 2017 года в Самаре был открыт и первый в России памятник Эльдару Рязанову. Он установлен в сквере имени Рязанова недалеко от дома 120 по улице Фрунзе, где режиссер родился.

 

Материалы об Эльдаре Рязанове

Эльдар Рязанов - биография, информация, личная жизнь

«Готов к труду и обороне». К 70-летию Эльдара Рязанова. Коммерсантъ, 1997 год.

Интервью с Эльдаром Рязановым, BBC, 2007 год.

Статья в МК памяти Эльдара Рязанова

Статья об Эльдаре Рязанове в Википедии

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