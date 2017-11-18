«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России

Футболисты столичного «Спартака» на выездном матче одержали победу над «Краснодаром» 4:1. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Среди хозяев поля отличился Виктор Классон (88-я минута матча).

В «Спартаке» забили Луис Адриано (8-я и 86-я), Зе Луиш (28) и Квинси Промес (90).

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Краснодар» — пятое.