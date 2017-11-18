Посольство России в США рассказало о запугивании партнеров радио Sputnik

Американская компания Reston Translator, транслирующая российское радио Sputnik на 105,5 FM в Вашингтоне, была вынуждена зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Об этом сообщает в фейсбуке посольство РФ в Вашингтоне.

«Эти действия — продолжение политики давления на российские СМИ. Очевидно, что теперь пытаются запугать американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами», — отмечают в дипмиссии.

Посольство обратилось с призывом к американским властям «прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ».

«Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — добавили в посольстве.