18 ноября 2017, 10:47
Посольство России в США рассказало о запугивании партнеров радио Sputnik
Американская компания Reston Translator, транслирующая российское радио Sputnik на 105,5 FM в Вашингтоне, была вынуждена зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Об этом сообщает в фейсбуке посольство РФ в Вашингтоне.
«Эти действия — продолжение политики давления на российские СМИ. Очевидно, что теперь пытаются запугать американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами», — отмечают в дипмиссии.
Посольство обратилось с призывом к американским властям «прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ».
«Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — добавили в посольстве.
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