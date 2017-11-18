Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в «Москва-Сити»

Столичная полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки в ресторане комплекса «Москва-Сити». Об этом «Интерфаксу» и ТАСС сообщили в городском главке МВД.

Сегодня утром полицейские остановили автомобиль «Тойота» на Кутузовском проспекте. В салоне находились двое мужчин.

«По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города», — отметили в полиции.

Накануне вечером в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» делового комплекса «Москва-Сити» произошла стрельба, ранения получили шесть человек. Среди них двое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Четырех пострадавших госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Следственный комитет России расследует дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что около 30 человек, находившихся в ресторане, были задержаны и опрошены. Участники конфликта скрылись на автомобилях «Майбах», «Тойота» и «Лексус».

По неподтвержденной информации, стрельба произошла на банкете в честь дня рождения криминального авторитета.