Зампред ЦБ пытался устроить встречу Путина с кандидатом Трампом

Зампредседателя Центрального банка России Александр Торшин пытался устроить встречу президента России Владимира Путина с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом рассказали источники The New York Times.

По их данным, встречу Путина и Трампа предлагалось провести в мае 2016 года, за ужином.

Источники сообщили, что предложение от имени Торшина поступило в команду Трампа по электронной почте. Свидетельства об этом появились в ходе расследования сенатом США связей команды Трампа с Россией.

Отмечается, что зять Трампа, одним из ключевых сотрудников его предвыборного штаба Джаред Кушнер решил отказаться от предложения.