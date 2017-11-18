Глава наукограда Циолковский арестован по подозрению во взяточничестве

Глава администрации закрытого города Циолковский Амурской области Николай Кохно был задержан на этой неделе по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает местное управление СК.

Сегодня Благовещенский городской суд отправил мэра под стражу на два месяца, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Дело в отношении мэра расследуется по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере».