Минобороны показало удары российских бомбардировщиков в Сириии

Минобороны России разместило видеозапись сброса снарядов российскими бомбардировщиками. В подписи к ролику указано, что на нем засняты удары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии.

Согласно пресс-релизу Минобороны, поступившему в ТАСС, сегодня шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дэйр-эз-Зор.

Бомбы уничтожили «живую силу, технику и вооружение боевиков».

«Уничтожение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля, который осуществлялся с помощью специальных технических средств», — отметили в военном ведомстве.

Бомбардировщики действовали под прикрытием истребителей Су-30СМ, которые базируются на российской авиабазе Хмеймим.

Откуда прилетели бомбардировщики, не уточняется.