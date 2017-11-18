Россия заблокировала продление миссии ООН по расследованию химатак в Сирии

Россия накануне заблокировала японский проект резолюции Совбеза ООН о продлении работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химоружия по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Мандат совместного механизма истекал 18 ноября. Япония предлагала продлить его на 30 дней.

Как отмечает ТАСС, постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что совместный механизм ООН и ОЗХО «покрыл себя позором», выдвинув обвинения в адрес сирийских властей, и Россия может согласиться на продление его работы, только если будут исправлены «фундаментальные недостатки» в работе комиссии.

16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции по продлению миссии. В свою очередь, семь стран Совбеза ООН отказались поддержать вариант резолюции, предложенный РФ, Китаем и Боливией.

Как заявили сегодня в Белом доме, «наложив вето на продление работы СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия».