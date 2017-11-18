Обладатель лотерейного билета на 500 млн рублей нашелся в Воронежской области

Жительница Воронежской области 63-летняя Наталья Власова стала обладательницей крупнейшего выигрыша в истории российских лотерей, сообщает пресс-служба компании «Русское лото».

Ее выигрыш составил 506 млн рублей. Счастливый билет она купила в одном из отделений «Почты России». Получать выигрыш победительница приехала в Москву вместе со своей дочерью Екатериной.

Победителя в лотерею не могли найти две недели. Все это время лотерейный билет лежал у победительницы на полке.

Часть выигрыша Власова пообещала отдать на благотворительность.

Как сообщает НТВ, теперь в течение месяца будет проходить экспертиза билета. Выигрыш частями начнет поступать на счет победительницы с 2018 года.