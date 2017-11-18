18 ноября 2017, 18:20
Скончался сооснователь AC/DC Малькольм Янг
Скончался сооснователь рок-группы AC/DC Малькольм Янг, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.
Гитаристу было 64 года.
В сообщении говорится, что «как гитарист, автор песен и идеолог он был перфекционистом и уникальным человеком».
В октябре умер бывший участник и продюсер рок-группы Джордж Янг.
Братья Ангус, Малькольм и Джордж Янг основали группу AC/DC в Сиднее в 1973 году.
Группа существует и поныне.
«Будучи его братом мне трудно выразить словами, что он значил для меня в моей жизни. У нас была уникальная связь. Он оставляет после себя огромное наследие, которое будет жить вечно», — заявил Ангус Янг.
О причине смерти музыканта не сообщается.
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