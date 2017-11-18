Скончался сооснователь AC/DC Малькольм Янг

Скончался сооснователь рок-группы AC/DC Малькольм Янг, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

Гитаристу было 64 года.

В сообщении говорится, что «как гитарист, автор песен и идеолог он был перфекционистом и уникальным человеком».

В октябре умер бывший участник и продюсер рок-группы Джордж Янг.

Братья Ангус, Малькольм и Джордж Янг основали группу AC/DC в Сиднее в 1973 году.

Группа существует и поныне.

«Будучи его братом мне трудно выразить словами, что он значил для меня в моей жизни. У нас была уникальная связь. Он оставляет после себя огромное наследие, которое будет жить вечно», — заявил Ангус Янг.

О причине смерти музыканта не сообщается.