Аэропорт в Подмосковье официально переименован в Жуковский

Аэропорт, построенный на базе военного аэродрома Раменское в подмосковном городе Жуковском официально переименован в Жуковский. Об этом сообщает правительство РФ.

Согласно документу кабмина, инвестиционный проект по созданию международного аэропорта реализует ОАО «РАМПОРТ АЭРО».

«Цель проекта — решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика», — говорится в распоряжении кабмина.

Отмечается, что присвоенное аэропорту наименования Жуковский «обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Егоровича Жуковского».