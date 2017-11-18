18 ноября 2017, 10:54
Аэропорт в Подмосковье официально переименован в Жуковский
Аэропорт, построенный на базе военного аэродрома Раменское в подмосковном городе Жуковском официально переименован в Жуковский. Об этом сообщает правительство РФ.
Согласно документу кабмина, инвестиционный проект по созданию международного аэропорта реализует ОАО «РАМПОРТ АЭРО».
«Цель проекта — решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика», — говорится в распоряжении кабмина.
Отмечается, что присвоенное аэропорту наименования Жуковский «обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Егоровича Жуковского».
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