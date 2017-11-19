СПЧ попросил Совфед отклонить закон о СМИ-иноагентах

Совет по правам человека при президенте провел экспертизу законопроекта о признании СМИ иностранными агентами. В заключении СПЧ говорится, что закон был принят с процедурными нарушениями и может трактоваться слишком широко. Об этом сообщает ТАСС.

В результате СПЧ порекомендовал Совету Федерации отклонить документ и вернуть его в Госдуму на доработку.

По мнению членов совета, законопроект излишне широко трактует понятие иностранного агента среди СМИ, позволяя признать им любое иностранное издание, причем произвольно по решению Минюста.

В заключении СПЧ говорится, что на СМИ предложено накладывать обязанности, предусмотренные законом о некоммерческих организациях, тогда как многие иностранные издания — это коммерческие структуры.

Как сообщается в экспертизе, Госдума приняла законопроект с нарушениями, так как первом чтении он не предполагал внесения поправок об иностранных агентах среди СМИ, они появились только ко второму чтению, а это существенно меняет концепцию законопроекта.