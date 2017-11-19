СМИ сообщили о плане по «хаотическому» Brexit
ЕС готовит план на случай беспорядочного выхода Великобритании из ЕС после возможного провала официальных переговоров по Brexit. Об этом пишет Sunday Times.
Разработкой плана занимается комиссия под руководством Паскаля Леардини. В ее задачи входит проработка стратегии на случай «катастрофы». При этом группа Леардини не поддерживает контактов с главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье и его командой, чтобы не нарушить «позитивную повестку работы по достижению сделки». «Задача Барнье заключается в том, чтобы работать над заключением сделки, так что это нормально, что команда, прорабатывающая наихудший сценарий, работает отдельно», — отмечает сотрудник комиссии.
Как пояснили в комиссии, она создана для того, чтобы «срочно повысить осведомленность «"еврочиновников" по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса». Для них же недавно был проведен брифинг.
Группа не рассматривает сценарий сохранения Великобритании в Евросоюзе. Ее планируется отключить от общеевропейских баз данных по вопросам безопасности и постепенно выплатить Лондону 3,5 млрд евро. Как заявил источник в правительстве Германии, вероятность провала сделки по Brexit может быть «значительной». «Результатом отсутствия сделки будет иррациональный, системный провал колоссальных масштабов. Но его вероятность сейчас значительна и мы работаем над минимизацией потерь и затрат», — считает высокопоставленный сотрудник Минфина ФРГ. Подобный вариант рассматривают и бельгийские компании и власти.