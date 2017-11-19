Фильму «Крым» дали премию за «изучение истории»

Фильму «Крым» дали премию за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории» от Российского военно-исторического общества. Об этом пишет «Фонтанка».

На церемонии вручения премии присутствовал глава РВИО Владимир Мединский.

Во время награждения научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что «фильм сделан с любовью к России и ко всему русскому миру».

По словам режиссера картины Алексея Пиманова, создателей фильма за полгода до его выхода «началась информационная война». «Против нас работали BBC, The Guardian и много всяких структур, которые не хотели бы, чтобы "Крым" вышел», – сказал он.

Отметим, фильм выпустили в прокат 28 сентября.