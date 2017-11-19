Создан новый отечественный протокол передачи данных для сферы ЖКХ

Российские ученые под руководством Андрея Бакуменко, большинство из которых – выпускники ведущих технических вузов страны (МВТУ им. Баумана, МФТИ и др.) представили новую разработку, предназначенную для использования в сфере ЖКХ.

В созданной ими компании «Телематические решения» придуман и реализован новый протокол передачи данных. Отказавшись от протокола, на котором обычно работали датчики для ЖКХ зарубежного производства, группа Бакуменко, как утверждается, добилась того, чтобы данные со счетчиков можно было передавать на расстояние до 10 км в городе и более 30 км – в зоне прямой видимости, при этом затрачивая минимум энергии. Встроенный модем работает от обычной батарейки и в течение 10 лет не требует подзарядки, обходится в 8 раз дешевле аналогов на GPRS или 3G.

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