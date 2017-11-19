Депутат предложил запретить дублированные фильмы на ТВ

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил транслировать фильмы, сериалы и программы на российском телевидении только с оригинальным звуком и субтитрами на русском языке. Об этом сообщает RT.

Обращение Петрова поступило в адрес министра образования и науки Ольги Васильевой.

Депутат отметил, что в этом случае телевидение будет выполнять образовательную функцию. Петров считает, что это должно стимулировать россиян изучать иностранные языки.

«В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке», — отметил он.