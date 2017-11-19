МИД Украины предложил США «опыт борьбы с россиянами» в обмен на оружие

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил США передать Киеву вооружение в обмен на украинский «опыт борьбы с россиянами». Об этом он заявил в ходе визита в Канаду, сообщает «Укринформ».

По словам Климкина, в будущем Украина «точно получит больше оборонного вооружения и военного снаряжения», а пока в стране «работают над этим».

При этом министр уточнил, что «речь идет не только о противотанковых орудиях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне».

«Нам нужно все это снаряжение, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, что это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами», — заявил Климкин.