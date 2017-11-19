Опубликовано видео первого полета «летающего радара»

В интернете опубликовано видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. Его разместил телеканал «Звезда».

Полет состоялся 18 ноября. В ходе него специалисты отследили работу аэродинамических характеристик самолета, работоспособность авионики и части аппаратуры.

Стоит отметить, что радар создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Его цели включают обнаружение и сопровождение цели, а также участие в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.