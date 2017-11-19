Опубликовано видео первого полета «летающего радара»
В интернете опубликовано видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. Его разместил телеканал «Звезда».
Полет состоялся 18 ноября. В ходе него специалисты отследили работу аэродинамических характеристик самолета, работоспособность авионики и части аппаратуры.
Стоит отметить, что радар создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Его цели включают обнаружение и сопровождение цели, а также участие в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.
Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, а также работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК. А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А Еще больше новостей читайте на нашем сайте: tvzvezda.ru #tvzvezda #телеканалзвезда #А-100 #Самолет #РТК
Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) Ноя 18 2017 в 9:23 PST