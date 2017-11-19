Путин подписал поправки о расширении оснований для отказа в валютных операциях

Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий внесение поправок в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях. Он опубликован на сайте Кремля.

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — отмечается в тексте документа.

Стоит отметить, что ранее у банка была возможность отказать в валютной операции, если возникало подозрение, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, либо для финансирования терроризма.