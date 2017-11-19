Fujifilm подала в суд на Polaroid из-за рамки на снимках

Производитель моментально печатающих снимки камер Instax компания Fujifilm подала в суд на Polaroid. В иске содержится требование ежегодно выплачивать роялти на «миллионы долларов» из-за квадратной белой рамки на снимках. Об этом пишет WIPR.

Ранее Polaroid также угрожал японской компании разбирательством по поводу товарного знака, так как у компании есть патент на квадратную форму белой рамки на напечатанном снимке.

Fujifilm, в свою очередь, просит суд подтвердить, что компания не нарушает интеллектуальные права Polaroid и лишить ее патентов на рамку.

«Не имея возможности получать прибыль через продажи продукции, ответчики стремятся получить доход от остатков портфеля Polaroid», – говорится в иске.

Сам Polaroid прекратил выпуск моментальных камер в 2008 году. Камеры Instax ранее печатали фотографии на прямоугольных карточках, но сейчас сменили дизайн снимков.