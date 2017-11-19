СМИ сообщили об объявлении Мугабе голодовки

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку под домашним арестом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Если он умрет, будучи арестованным военными, даже по естественным причинам, то армия будет ответственна за это перед международным сообществом. Так президент пытается надавить на армию», — отметили в семье Мугабе.

По словам одного из министров Зимбабве, «старик испробовал много разных трюков со вчерашней ночи».

Между тем правящая партия Зимбабве призвала Мугабе уйти в отставку до 12:00 часов 20 ноября (13.00 мск), передает Reuters.

Эту информацию подтвердил министр по кибербезопасности Патрик Чинамаса. По его словам, в противном случае будет запущена процедура импичмента.

Правящая партия выдвинет на пост главы государства вице-президента Эммерсона Мнангагву.