Архивы подтвердили возможную причастность Джека Руби к покушению на Кеннеди
Среди рассекреченных архивов по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди обнаружился документ, содержащий показания информатора Федерального бюро расследований, который рассказал следствию, что за несколько часов до убийства главы государства с ним связался Джек Руби, убивший совершившего покушение на президента, с предложением сходить на президентский парад и «посмотреть фейерверки» на пути следования кортежа лидера. Материалы опубликовал телеканал CBS News.
Стоит отметить, что информатор передал эту информацию федеральным расследователям лишь через 14 лет после убийства Кеннеди, в 1977 году. Как заявлял тогда руководитель группы расследования преступления Арлен Фюлендорф, информатором является некто Боб Вандерслайс. Он же говорил, что направляет своего информатора на допрос в ФБР. В документе ФБР сообщается, что Руби позвонил информатору утром 22 ноября 1963 года за несколько часов до убийства и поинтересовался, не хочет ли тот «посмотреть фейерверки».
«Он был с Джеком Руби и стоял на углу здания почти лицом к Техасскому школьному книгохранилищу в момент, когда началась стрельба. Сразу после выстрелов Руби ушел и отправился в сторону здания Dallas Morning News, не сказав ему ни слова», — отмечали в ФБР.
По словам Вандерслайса, до покушения он фактически не был знаком с Джеком Руби. Он отмечал, что после произошедшего также был взят под стражу «по необоснованному обвинению», и уже в тюрьме он и Вандерлис смогли лучше познакомиться.