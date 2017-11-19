В Черное море вошел французский фрегат-«невидимка»

Ракетный фрегат-«невидимка» ВМС Франции «Лафайетт» вошел в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские информационные порталы.

Сайты разместили фотографии прохождения фрегатом Босфора.

Корабль управляемого ракетного оружия, имеющий малую радиолокационную заметность, следует в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

Стоит отметить, что фрегат уже посещал акваторию Черного моря в марте этого года. «Лафайетт» вошел в румынский порт Констанца и принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях.