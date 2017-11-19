Армия Асада объявила о повторном освобождении «последнего оплота ИГ»

Сирийская правительственная армия заявила, что ей удалось вновь получить контроль над городом Абу-Кемаль, ранее объявленным «последним оплотом ИГ» ( «Исламское государство», организация запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что ранее террористы вернули под свой контроль Абу-Кемаль. После этого в окрестностях города развернулись ожесточенные бои между террористами и Сирийской арабской армией.

О том, что боевики вернулись в город, СМИ сообщили 13 ноября. Однако тогда Минобороны РФ опровергло эту информацию, назвав сообщения голословными.