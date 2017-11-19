Мединский ответил на обвинения Райкина в мести чиновников

Министр культуры Владимир Мединский назвал заявление художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о мести со стороны чиновника следствием финансового конфликта между театром и министерством. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил чиновник, Райкину был дан год, чтобы устранить недостатки в театре. Однако результаты его работы не устроили Минкульт.

«К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр, далее следует серия оскорблений в мой лично адрес», — заявил Мединский.

По словам главы министерства, претензии имеются исключительно к финансовой и хозяйственной деятельности театра.