Аргентина зафиксировала сигналы с пропавшей подлодки

Минобороны Аргентины получило экстренные сигналы, возможно, от экипажа пропавшей у берегов страны подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки "Сан-Хуан", длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 до 15.42 различными базами ВМС», — отметили в ведомстве.

К настоящему моменту связь с подлодкой еще не установлена.

По данным Reuters, правительство совместно с военно-морским флотом США работает над ее поиском. Власти США помогают отследить местоположения пропавшей подлодки по спутниковой связи, однако данная работа затрудняется плохими погодными условиями.

В работах также участвуют спасательные отряды Великобритании, Аргентины, Чили, Бразилии и самолет NASA.

Отметим, контакт с подлодкой был утерян 17 ноября, когда субмарина следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.