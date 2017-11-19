Аргентина зафиксировала сигналы с пропавшей подлодки
Минобороны Аргентины получило экстренные сигналы, возможно, от экипажа пропавшей у берегов страны подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки "Сан-Хуан", длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 до 15.42 различными базами ВМС», — отметили в ведомстве.
К настоящему моменту связь с подлодкой еще не установлена.
По данным Reuters, правительство совместно с военно-морским флотом США работает над ее поиском. Власти США помогают отследить местоположения пропавшей подлодки по спутниковой связи, однако данная работа затрудняется плохими погодными условиями.
В работах также участвуют спасательные отряды Великобритании, Аргентины, Чили, Бразилии и самолет NASA.
Отметим, контакт с подлодкой был утерян 17 ноября, когда субмарина следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.
Última actualización de información sobre las operaciones de búsqueda y rescate del #submarinoSanJuan https://t.co/7I9qS8vHHw pic.twitter.com/GMOdEXukF1— Armada Argentina (@Armada_Arg) 19 ноября 2017 г.