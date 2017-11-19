СМИ узнали подробности стрельбы у «Москвы-сити»

В перестрелке у «Москва-сити» участвовали бойцы Росгвардии и охрана бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева. Об этом пишет РБК.

По данным издания, перестрелку устроили гости юбилея предпринимателя Дмитрия Павлова. Празднование проходило в ресторане Crystall Ball Room в башне «Око» в «Москва-сити». Мероприятие охраняли бойцы «Росгвардии».

Конфликт возник на парковке около башни, когда сотрудники ЧОП попросили водителя Mercedes убрать неправильно припаркованный автомобиль.В этот момент из соседних автомобилей Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ML вышли мужчины, поддержавшие водителя Mercedes. Они оказались охранниками Гавриила Юшваева.

Стрельба началась в лифтовом холле башни. Это произошло примерно спустя 30 минут или час после конфликта на парковке.

Отметим, в рамках данного дела задержаны шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».