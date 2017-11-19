Мугабе отстранен с поста главы правящей партии Зимбабве

Глава правящей партии Зимбабве Роберт Мугабе, президент страны, отстранен от должности. Об этом сообщает ВВС.

«Он был отстранен», — пояснил Reuters один из членов партии Зимбабвийский африканский национальный союз, которая и является правящей. Данную информацию подтвердили еще три члена партии.

На место Мугабе пришел бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, которого тот уволил две недели назад. По мнению СМИ, он, скорее всего, станет новым лидером страны.

Между тем государственный телеканал ZTV, ссылаясь на главу посреднической миссии, католического священника Фиделиса Муконори, анонсировал сегодня встречу Мугабе с представителями военного командования страны.